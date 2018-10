Viadotti e degrado | non basta denunciare il pericolo Bisogna intervenire

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Purtroppo un po’ dic’è, in certi casi è più pesante in altri meno”. Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi, la concessionaria della A24 e della A25, lo ammette. Lungo la Roma-Teramo e la “Torano-Pescara” non tutto va come dovrebbe. Dopo la tragedia di Genova il trend ha subito un deciso contraccolpo. Le segnalazioni sullo stato precario di infrastrutture viarie non possono essere trascurate. “Alcuni piloni deidella A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”, ha confessato il ministro Toninelli. E Placido Migliorino, il tecnico che ha firmato la relazione redatta dall’Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit sullo stato di alcuni deidella A24-A25, ha confermato. “Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all’incremento dei carichi ...