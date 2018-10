Veleno nel cibo | ecco i cibi progettati per creare disturbi mentali e infertilità

F1 - Raikkonen Velenoso con i giornalisti nel post gara : “fate domande stupide” : Il pilota finlandese ha analizzato cosa non ha funzionato sulla Ferrari nel corso del Gp di Singapore, adirandosi poi con la giornalista di Sky Sport Una gara piatta quella di Singapore, pochi sorpassi e tanta noia che ha aiutato soprattutto Lewis Hamilton, riuscito a centrare il 69° successo in carriera. Photo4/LaPresse Giornata da dimenticare invece per la Ferrari, costretta ad ingoiare l’ennesimo boccone amaro di questo secondo ...