Gli Usa sono pronti a intercettare e abbattere idi medio raggio, dispiegati in violazione del trattato sugli armamenti Inf e che potrebbero colpire i Paesi Nato in Europa o l'Alaska in America.Lo dice l'ambasciatrice Usa presso la Nato, Hutchison. "Abbiamo le prove che stanno costruendo un missile balistico a medio raggio vietato", aggiunge. Intanto, la Gran Bretagna si dice "pienamente" al fianco degli Usa nella scelta del presidente Trump di uscire dallo storico accordo con laa.(Di domenica 21 ottobre 2018)