Usa | Trump ' rottama' lo storico trattato nucleare con la Russia

Michel Moore : 'In Fahrenheit 9/11 le due tragedie Usa : le Torri gemelle e Trump' : Michel Moore alla Festa del Cinema di Roma porta il suo nuovo film "Fahrenheit 9/11", un titolo che gioca su quelle che il regista definisce due "tragedie americane", riferendosi all'11 settembre 2001 ...

Migranti - la carovana che spaventa Trump : in 4mila marciano verso gli Usa. E il Messico invia l’esercito al confine : Sono partiti in 160, ora sono almeno venti volte tanto. Vengono dall’Honduras, ma anche da Guatemala e El Salvador, risalgono il Centroamerica macinando 40 chilometri al giorno e stanno facendo infuriare Donald Trump. La carovana di Migranti è partita venerdì 12 ottobre da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì la frontiera con il Guatemala, e giovedì i ...

Trump minaccia di chiudere confine Usa-Messico : "Fermare la marcia dal Centro America" : Il presidente Usa si è detto pronto, via Twitter, a intervenire contro "l'assalto dei migranti guidato dal partito democratico"

Usa - fumo nell'aereo di Melania Trump : costretta a atterraggio d'emergenza : Melania Trump è stata costretta ad un atterraggio di emergenza. Il tutto a causa della presenza di fumo nell'aereo che la stava trasportando. La first Lady, secondo quanto emerso in questi minuti, è atterrata alla base militare di Andrews, nel Maryland. Il comandande dell'aereo avrebbe optato per l'atterraggio di emergenza dopo aver visto fumo a bordo e aver avvertito odore di bruciato. Il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a ...

Usa - Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni. Donald Trump cancella un’altra decisione di Barack Obama : Donald Trump lo aveva annunciato nel suo discorso sullo stato dell’Unione il 31 gennaio scorso: Guantanamo non chiuderà, come invece aveva promesso e deciso l’es presidente Usa Barack Obama. “In passato abbiamo stupidamente rilasciato centinaia di pericolosi terroristi, solo per ritrovarli poi di nuovo nel campo di battaglia, incluso il leader dell’Isis al-Baghdadi” aveva detto l’inquilino della Casa Bianca. A ...

Con Trump il deficit Usa è aumentato del 17% in un anno : Le entrate fiscali con il taglio delle tasse alle aziende sono diminuite di un terzo mentre è aumentata la spesa pubblica. Pesano gli interessi sul debito...

Trump : 'Chiunque entri negli Usa illegalmente sarà arrestato' : "Chiunque entri negli Stati Uniti illegalmente sarà arrestato e trattenuto prima di essere rimandato indietro nel proprio Paese". Così Donald Trump su Twitter. Il presidente americano ha inoltre ...

Khashoggi e due principi sotto accUsa : il saudita e il genero di Trump : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi 'è stato ucciso da funzionari corrotti', è l'ultima versione del regime saudita. Ventiquattro ore dopo la partenza del segretario di stato americano Mike Pompeo ...