Urne chiuse in Alto Adige | Svp sotto il 40% | Lega al 30% a Bolzano

Elezioni Trentino Alto Adige - Urne chiuse : affluenza del 73 - 9% in provincia di Bolzano. Calo del 3 - 8% rispetto al 2013 : I cittadini delle province autonome di Trento e Bolzano hanno votato per rinnovare i rispettivi consigli provinciali, che insieme compongono il consiglio regionale. Le urne si sono chiuse alle ore 21 in Alto Adige. Nei 487 seggi della provincia di Bolzano la percentuale di affluenza è stata del 73,9%. I votanti che si sono recati alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale Altoatesino sono stati in tutto 282.244. rispetto alle Elezioni ...