Uomini e donne | Maria De Filippi e la clamorosa operazione nostalgia | chi torna sul Trono

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto e Roberta - è finita? Caos e liti dopo il weekend insieme (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tra Gianluca Scuotto e Roberta è storia chiusa? Lui passa la notte con Cristina e mette tutto in discussione(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per i tronisti - "Troppe liti" : Maria De Filippi ai ripari (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Pioggia di critiche per i tronisti "Troppe liti, pochi sentimenti". L'appello del pubblico su Andrea Cerioli(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne : l'indiscrezione e le conferme : Lo avevamo lasciato estremamente provato per la morte della madre, di cui aveva parlato anche a Verissimo . Ora, però, Costantino Vitagliano potrebbe tornare protagonista in tv, proprio nel programma ...

Uomini E Donne : Nicola Panico e Pietro Tartaglione si offendono sui social e si denunciano. Leggi cosa è successo : Nicola Panico e Pietro Tartaglione sono passati dalle parole ai fatti ed oggi si sono denunciati a vicenda. Ecco cosa ha scritto Nicola su Instagram: “Nelle ultime ore sono stato accusato di cercare visibilità. Vorrei... L'articolo Uomini E Donne: Nicola Panico e Pietro Tartaglione si offendono sui social e si denunciano. Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne news : Trono Classico o Over? Ecco chi vince gli ascolti : news Uomini e Donne, ascolti tv: Ecco chi vince tra il Trono Classico e il Trono Over I fan di Uomini e Donne hanno iniziato ad approvare il Trono Over da ormai diversi anni. Le dame e i cavalieri dei due parterre hanno conquistato il cuore di milioni di italiani. Nel corso delle prime stagioni […] L'articolo Uomini e Donne news: Trono Classico o Over? Ecco chi vince gli ascolti proviene da Gossip e Tv.

Costantino Vitagliano al trono over di Uomini e Donne?/ L'ex tronista non smentisce : è la prova del "sì"? : Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il trono over da Maria De Filippi, l'indiscrezione bomba.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Uomini e Donne - frecciatina di Gianni Sperti a Mara Fasone : “Questa foto parla da sola” : Che Mara Fasone non abbia vita facile a Uomini e Donne si è capito sin da subito. Ed è altrettanto chiaro che Gianni Sperti, l’opinionista storico del programma, non nutra una grande simpatia nei confronti della bella tronista siciliana. Lo dimostra a ogni puntata del trono classico, dove non manca di rimproverare Mara per i suoi atteggiamenti. E lei, alle critiche dell’opinionista ha sempre risposto duramente in più occasioni, ...

Uomini E DONNE/ Video - Valentina non conquista David ma.. I nuovi Mostri! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella, la storia è vicina al capolinea? Le parole di Giorgio Manetti sorprendono(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:52:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani : malore in studio per la dama torinese e Tina Cipollari le porta un dottore : Dalle anticipazioni della puntata del trono over di Uomini e Donne registrata ieri, venerdì 19 ottobre, la notizia che fa sicuramente più scalpore è quella della rottura di Rocco Fredella con Gemma ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella schiaffo a Gemma Galgani : lui sparisce ed esce con una nuova dama : La frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella è una delle più instabili tra tutte quelle presenti nello studio di Uomini e Donne . Quello che sembrava, in realtà, un momento felice per la ...

Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne : Maria De Filippi lo vuole per il trono over : Costantino Vitagliano sarebbe stato ricontattato per prendere nuovamente parte al trono over di Uomini e Donne . Il programma lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo come primo tronista in assoluto. Alla corte di Maria De Filippi potrebbe tornare uno dei volti più amati della trasmissione, il volto per eccellenza: quello di Costantino, il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over 19 ottobre 2018 : La Reazione Shock di Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 19-10-2018: Gemma si dispera quando scopre che Rocco è uscito con un’altra! Sossio ed Ursula ritornano Anticipazioni Uomini e Donne: Rocco bacia Mariangela e Gemma si dispera! Sossio pronto a riconquistare Ursula! Roberta e Denise litigano furiosamente! Gianluca è costretto a dividerle! Colpi di scena, litigi, siparietti e tanto altro ancora nei prossimi appuntamenti del dating show di ...