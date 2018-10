Un tirante corroso | ecco la prova decisiva per il crollo del ponte

Strage del ponte - trovato il tirante che si è spezzato : “Era corroso - prova decisiva” : Il reperto numero 132 , sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principale prova sulle cause del crollo del ponte Morandi, che alla vigilia di Ferragosto ha provocato la morte di 43 persone. Agli occhi degli investigatori dimostra non ...

Ponte Morandi - reperto chiave : trovato tirante corroso/ Ultime notizie Genova : dopo perizia nuovi indagati? : Ponte Morandi, trovato reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:55:00 GMT)

Trovato il tirante corroso che ha causato il crollo del ponte Morandi : "Prova decisiva" : È stato individuato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando il crollo di ponte Morandi il 14 agosto scorso. Il reperto numero 132, sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principale prova sulle cause del crollo del ponte Morandi. Lo scrive il Secolo XIX. Agli occhi degli investigatori ...

PONTE MORANDI - TROVATO tirante "CORROSO"/ Ultime notizie Genova : reperto 132 prova scarsa manutenzione? : PONTE MORANDI, TROVATO reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il TIRANTE che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Crollo ponte Genova - trovato il tirante che ha ceduto : era corroso - : E' stato trovato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando la strage del 14 agosto. Il reperto numero 132 sarà spedito a Zurigo per una super-perizia; non è un detrito qualunque, ma la principale prova sulle cause del Crollo -- Un reperto, tra quelli catalogati dai periti della procura e dai consulenti, potrebbe costituire la prova chiave delle indagini sul Crollo del ponte Morandi di Genova. Si tratta, come scrivono ...