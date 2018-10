Un Talento al Giorno | Filippo Romagna | difensore del Cagliari e dell’Under 21

Un Talento al Giorno : Filip Duricic - centrocampista serbo del Sassuolo : Filip Duricic è un trequartista ambidestro che riesce a coniugare classe e corsa. Ha un passo rapido, salta l’avversario, protegge il pallone con forza e intelligenza, appartiene alla categoria dei trequartisti moderni, in grado di disegnare il gioco e anche di graffiare. Si inserisce, taglia verso il centro e arriva alla conclusione. È agile, sfugge anche alle marcature più rigide, è un fantasista che macina chilometri. Tre ...

Un Talento al Giorno : Matteo Pessina - centrocampista dell’Atalanta e dell’Under-21 : Matteo Pessina inizia a giocare nel settore giovanile del Monza, dove rimane fino al 2015; nella stagione 2014-2015 viene aggregato stabilmente alla prima squadra; esordisce tra i professionisti il 6 gennaio 2015, realizzando anche una rete, contro la Pro Patria. Concluderà la stagione segnando 3 reti in 20 presenze (grazie alle quali è il giocatore con più presenze in stagione nella sua squadra) nel campionato di Lega Pro, a cui aggiunge ...

Un Talento al Giorno : Koffi Djidji - forte difensore del Torino : Koffi Djidji il 17 agosto 2018 viene acquisito dal Torino in prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio in maglia granata in occasione di Atalanta-Torino (0-0) del 26 settembre 2018 valevole per la 6°giornata di Serie A, partendo titolare nella difesa schierata da Mazzarri. Djidji ha scelto di rappresentare in campo internazionale la nazionale della Costa D’Avorio, venendo convocato (senza scendere in campo) per la partita ...

Simone Pontisso è un giovane calciatore dell'Udinese. Ha fatto il suo debutto in Serie A il 31 maggio 2015 contro il Cagliari sostituendo Perica nell'intervallo. A luglio 2016, Pontisso è stato ceduto in prestito allo SPAL per giocare in Serie B.

Un Talento al Giorno : Mattias Svanberg - forte centrocampista del Bologna : Mattias Svanberg è nato nel 1999 a Malmö, città in cui il padre Bo stava disputando l’ennesima stagione nella locale squadra di hockey dei Malmö Redhawks (precedentemente noti come Malmö IF). Mattias ha iniziato a giocare a calcio nel Bunkeflo IF, società di Malmö che a partire dal 1º gennaio 2008 si è trasformata nell’IF Limhamn Bunkeflo a seguito di una fusione. Prima dell’inizio della stagione 2013 ha fatto ingresso ...

Un Talento al Giorno : Luca Valzania - centrocampista dell’Atalanta e dell’Under 21 : Luca Valzania gioca nelle giovanili del Cesena, club della sua città natale, con cui esordisce in prima squadra al termine della stagione 2013-2014, nella quale gioca una partita nel campionato di Serie B, al termine del quale i bianconeri grazie alla vittoria dei play-off sono promossi in Serie A. Nella stagione 2014-2015 Valzania viene ancora aggregato alla prima squadra romagnola, con cui nel corso della stagione esordisce in massima ...

Un Talento al Giorno : Felipe Vizeu - forte brasiliano dell’Udinese : Felipe Vizeu è cresciuto nelle giovanili del Flamengo, ha debuttato il 26 maggio 2016 in un match pareggiato 2-2 contro la Chapecoense, segnando la prima rete dell’incontro. Il 7 febbraio 2018 viene acquistato, per 5 milioni di euro, dall’Udinese, firmando un quinquennale con il club italiano; il trasferimento è stato validato il 1º luglio seguente.Ha esordito con i friulani il 2 settembre successivo, nel match di campionato ...

Un Talento al Giorno : Mattia Valoti - centrocampista della Spal : Mattia Valoti nel 2014 diventò interamente dell’Albinoleffe che lo cedette in prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona. Ha esordito in Serie A il 27 settembre 2014 contro la Roma all’Olimpico. L’11 gennaio 2015 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Alla fine della stagione il Verona esercita il diritto di riscatto. Il 23 luglio 2015 viene ceduto in prestito al Pescara. Debutta con i biancazzurri il 9 ...

Un Talento al Giorno : Nikola Milenkovic - forte difensore della Fiorentina : Nikola Milenkovic è un difensore centrale forte nel gioco aereo e abile in fase di anticipo. Unisce una grande forza fisica ad un eccellente senso della posizione. Il 16 giugno 2017 viene ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina. Fa il suo esordio con la maglia viola il 22 dicembre seguente, debuttando da titolare in Serie A nella gara contro il Cagliari. Sigla il suo primo gol in maglia viola il 26 ...

Un Talento al Giorno : Claud Adjapong - forte difensore del Sassuolo : Claud Adjapong, l’11 marzo 2016, a 17 anni e dieci mesi, debutta in Serie A con la maglia del Sassuolo entrando in campo nei minuti finali della trasferta persa 1-0 contro la Juventus. Nel corso della stagione scende nuovamente in campo il 17 aprile in occasione della sconfitta contro la Fiorentina. Nella stagione seguente viene inserito in prima squadra e scende in campo alla prima giornata in occasione della vittoria emiliana 1-0 ...

Un Talento al Giorno : Manuel Lazzari - forte centrocampista della Spal : Manuel Lazzari è un esterno offensivo che gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo e buona capacità di corsa. Tatticamente si esprime meglio in un 3-5-2. Fa il suo esordio in Serie A il 20 Agosto 2017 allo Stadio Olimpico di Roma nel pareggio esterno di 0-0 contro la Lazio. Nella giornata seguente, il 27 agosto 2017, trova la sua ...

Un Talento al Giorno : Leo Stulac - forte centrocampista del Parma : Leo Stulac è cresciuto nelle giovanili del Koper, il 2 aprile 2011 a soli 16 anni e 6 mesi, fa il suo esordio in prima squadra nella partita vinta 3-0 contro il Maribor. SNL ovvero la massima serie slovena; dove in sei stagioni totalizza globalmente 104 presenze segnando 9 reti. Il 15 luglio 2016 viene acquistato dal Venezia dove firma un contratto biennale. Segna la sua prima rete in Serie B con i lagunari il 24 ottobre 2017, nella ...

Un Talento al Giorno : Alessandro Murgia - centrocampista della Lazio e dell’Under 21 : Alessandro Murgia è nato a Roma, cresce calcisticamente nel C.S. Colombo per poi passare alla Lazio con cui gioca con gli Allievi Nazionali nella stagione 2012-2013. Dalla stagione successiva fa parte della squadra Primavera con la quale disputa tre stagioni aggiudicandosi due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria andando a collezionare 95 presenze e 22 reti. Nella stagione 2016-2017, l’allenatore Simone Inzaghi, che lo aveva ...

Un Talento al Giorno : Dawid Kownacki - forte attaccante della Sampdoria : Dawid Kownacki ha esordito giovanissimo, a soli sedici anni, subentrando a Kasper Hämäläinen il 6 dicembre 2013 nella vittoria per 2-0 contro il Wisla Kraków. Dopo dodici gol nella stagione 2016-2017 (uno con la seconda squadra del Lech Poznan), l’11 luglio 2017 si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria. Al suo esordio in maglia blucerchiata, in Coppa Italia contro il Foggia il 12 agosto 2017, firma il suo primo gol ufficiale ...