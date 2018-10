Un quasi ex Genoa ubriaco all’allenamento | cacciato NOME | FOTO e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Qualche bicchierino di troppo per Andres Ramiro Escobar e contratto risolto per il calciatore che è stato ad un passo dal. Preziosi fu stregato dall’ala colombiana, poi l’affare saltò per l’inserimento della Dinamo Kiev. Adesso disavventura con Deportes Tolima che lo aveva ingaggiato solo pochi mesi fa. Come riferisce sempre El Pais, “Manga” Escobar è arrivato qualche giorno faagli allenamenti: “È un irresponsabile” – ha tuonato il presidente del Club Gabriel Camargo Salamanca alla trasmissione Los Dueños del Balón di RCN Radio Noticia”. “Condizioni fisiche terribili: si è accasciato su una barella, è stato trovato positivo all’alcol-test ed è stato licenziato in tronco – ha proseguito Camargo -. Ora non fa più parte della squadra, abbiamo chiuso un capitolo e gli auguriamo il meglio per il proseguo della sua carriera”. Que ...