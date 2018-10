Umberto Tozzi e Raf ancora insieme | il brano e un tour nel 2019 ' Sì | era il momento

Biglietti in prevendita per il tour di Raf con Umberto Tozzi - annunciata una raccolta dopo Come una danza : Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti. Il brano che avvia il progetto congiunto sarà presentato a Che tempo che fa, in occasione dell'intervista che ...

In arrivo il nuovo singolo di Raf con Umberto Tozzi - Come una danza arriva a 30 anni da Gente di mare : Il nuovo singolo di Raf con Umberto Tozzi è Come una danza. Il progetto sarà presentato nel corso della prossima puntata di Che tempo che fa, della quale i due artisti saranno ospiti. L'annuncio della partecipazione al programma arriva direttamente dalla pagina di Raf, che negli hashtag ha inserito il titolo del prossimo singolo da rilasciare nell'ambito di un progetto che arriva a 30 anni dal successo di Gente di mare. Nei giorni appena ...

Andrea Agresti è Afric Simone/ Video - altra prova difficile dopo Umberto Tozzi (Tale e Quale Show) : Andrea Agresti è Afric Simone, l'ex Iena si presenta nei panni di un altro avversario complicato dopo aver interpretato Umberto Tozzi la settimana scorsa. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:05:00 GMT)

ANDREA AGRESTI È Umberto Tozzi / Da Le Iene Show a "Gloria" (Tale e quale show) : ANDREA AGRESTI, l'ex storico inviato e conduttore de Le Iene Show torna protagonista per un'avventura davvero molto diversa dal solito su Rai Uno. (Tale e quale Show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:04:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Italo vs Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo| Dati Auditel 25 agosto 2018 : Ultimo sabato di agosto, prima del ritorno in tv dei principali programmi ecco una delle ultime sfide estive. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 25 agosto 2018, in merito al match fra il film Italo e la replica del concerto di Umberto Tozzi intitolato 40 anni che ti amo? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi proposti in prima serata? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ...

Umberto Tozzi - 40 ANNI CHE TI AMO/ Il meglio e il peggio da Morandi e Ruggeri a Marco Masini : L'amore non ha età: soprattutto in fatto di musica. E poi, l'opera di UMBERTO TOZZI non dimostra affatto 40 ANNI. Di seguito top e flop della serata-evento di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:00:00 GMT)

CONCERTO Umberto Tozzi - 40 ANNI CHE TI AMO/ Diretta e ospiti : l'album "più invenduto" della storia (Replica) : UMBERTO TOZZI - 40 ANNI che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande CONCERTO all'Arena di Verona. Scaletta, ospiti della serata e tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Umberto Tozzi/ Gli auguri di Al Bano dopo i problemi di salute (40 anni che Ti amo) : Umberto Tozzi ripercorre la sua carriera nel live 40 anni che Ti amo. Dai concerti all'oratorio al successo di Ti amo, sono tanti gli aneddoti da raccontare.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:23:00 GMT)

Concerto Umberto Tozzi - 40 anni che Ti amo/ Diretta e ospiti : Raf sul flop all'Eurofestival (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande Concerto all'Arena di Verona. Scaletta, ospiti della serata e tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:01:00 GMT)

CONCERTO Umberto Tozzi - 40 ANNI CHE TI AMO/ Diretta e ospiti : la battuta di Gianni Morandi (Replica) : UMBERTO TOZZI - 40 ANNI che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande CONCERTO all'Arena di Verona. Scaletta, ospiti della serata e tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Concerto Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo/ Diretta e ospiti : l'imprevisto prima dello start (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande Concerto all'Arena di Verona. Scaletta, ospiti della serata e tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:05:00 GMT)

Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo/ Ospiti e scaletta del concerto : il cantante ripensa a Sanremo e...(Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande concerto all'Arena di Verona. scaletta, Ospiti della serata e tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:53:00 GMT)

Concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Canale 5 il 25 agosto con Al Bano e tanti ospiti : Il Concerto di Umberto Tozzi all'Arena di Verona su Canale 5 andrà ancora in onda il 25 agosto. Questa la data prevista per la replica del Concerto che l'artista ha tenuto in occasione dei primi 40 anni di Ti Amo, una delle hit più rappresentative della sua lunga carriera. Poco meno di un anno fa, lo spettacolo aveva subito uno stop inaspettato a causa dei problemi di salute che hanno colpito Tozzi e per i quali ha dovuto rimandare il ...

Sabato 25 agosto : stasera in Tv Italo - Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo - La mummia e Il missionario : La mummia, Italia 1,: Si parte alla ricerca del tesoro ma si finisce nei guai, svegliando una mummia cattivissima che vuole dominare il mondo. Chi la fermerà? I delitti del Bar - Lume - La tombola ...