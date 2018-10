Uliveto ringrazia le ragazze dell' Italvolley | ma ' copre' le atlete di colore | è bufera

Uliveto - nel ringraziamento non ci sono Egonu e Sylla : polemiche social. L’azienda : “Foto d’archivio - mai discriminazioni” : Ci sono tutte, tranne Miriam Sylla e Paola Egonu. Il ringraziamento di Uliveto alle azzurre del volley è diventato un caso: l’azienda sponsor della nazionale ha acquistato uno spazio sulle pagine di Repubblica per celebrare l’argento ai mondiali in Giappone, ma nella foto di squadra compaiono solo atlete bianche. Le due schiacciatrici di origini africane che hanno trascinato l’Italia alla finale non si vedono: la Egonu è ...