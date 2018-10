ilfattoquotidiano

: Ecco cosa è successo nel caso della pubblicità della Acqua Uliveto. @martinapennisi ha ricostruito la vicenda - chedisagio : Ecco cosa è successo nel caso della pubblicità della Acqua Uliveto. @martinapennisi ha ricostruito la vicenda - Cascavel47 : Uliveto, nel ringraziamento non ci sono Egonu e Sylla: polemiche social. L’azienda: “Foto d’archivio, mai discrimin… - The_elivseli : Vi prego non fate diventare il razzismo - problema profondo anche nel nostro Paese - una caccia alle streghe e non… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Citutte, tranne Miriame Paola. Ildialle azzurre del volley è diventato un caso: l’azienda sponsor della nazionale ha acquistato uno spazio sulle pagine di Repubblica per celebrare l’argento ai mondiali in Giappone, ma nella foto di squadra compaiono solo atlete bianche. Le due schiacciatrici di origini africane che hanno trascinato l’Italia alla finale non si vedono: laè coperta dall’immagine un’enorme bottiglia d’acqua, mentre Miriamnon è presente nella foto scelta. Su Twitter e Facebookstati molti i post indignati: “Quando hanno ringraziato i maschi non hanno nascosto nessuno”, si legge, con riferimento all’analoga pagina cheaveva dedicato alla squadra maschile, in cui tutti i giocatori erano visibili. Ma l’azienda nega ogni tipo di dolo: “Siamo ...