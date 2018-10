Udinese | Velazquez fiducioso | “ora far punti a Genova”

Udinese-Napoli - Velazquez : “Meritavamo almeno il pareggio” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, Julio Velazquez, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta troppo pesante per la sua squadra, dato quanto visto stasera in campo: “Siamo entrati bene in gara, poi abbiamo perso l’equilibrio. Loro nei primi 10-15 minuti avevano grande facilità, poi abbiamo preso le misure. […] L'articolo Udinese-Napoli, Velazquez: ...

Udinese : Velazquez punta su De Paul e Lasagna : L’Udinese affronterà il Napoli con soluzioni tattiche nuove da quelle proposte due settimane fa nella sconfitta interna con la Juventus. “Sono due squadre diverse – ha detto il tecnico, Julio Velazquez, alla vigilia della sfida casalinga con i partenopei – con differenti moduli di gioco. La cosa più importate sarà tuttavia il nostro approccio alla gara, che viene prima di come ci schieriamo in campo: possiamo fare ...

Udinese - Velazquez : “Ho iniziato ad allenare a 15 anni! Sul mio rapporto con Pozzo…” : Julio Velazquez, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport riguardo il suo avvio di stagione sulla panchina dei bianconeri. “Ho iniziato ad allenare a 15 anni con un solo obiettivo: essere il primo allenatore, infatti non ho mai fatto il secondo perchè porto avanti le mie idee e perché per me allenare è […] L'articolo Udinese, Velazquez: “Ho iniziato ad allenare a 15 anni! Sul mio ...

Udinese - Velazquez : 'La Juventus è la migliore - può vincere anche la Champions. Felice per Lasagna e De Paul' : Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport sul momento dei suoi: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questa partita è stata importante per dare spazio a ...

Udinese-Juventus - Velazquez : “E’ impossibile che una squadra vinca tutte le partite” : “La squadra di Allegri è una delle squadre più forti all’interno del panorama calcistico mondiale, nonostante questo Udinese-Juventus la giocheremo per fare punti e per fare un pezzetto di Storia. Stiamo parlando di una squadra ancora imbattuta sia in Champions che in campionato Noi arriviamo con mentalità positiva e molta energia perché come ci insegna […] L'articolo Udinese-Juventus, Velazquez: “E’ impossibile che ...

Un Allenatore al giorno : Julio Velazquez - tecnico spagnolo dell’Udinese : Julio Velazquez debutta nel calcio professionistico a 29 anni, quando viene ingaggiato dal Polideportivo Ejido in Segunda División B. Dopo essere stato esonerato a stagione in corso (gli andalusi termineranno al 14º posto) Velázquez viene assunto dal Villarreal per allenare la terza squadra del Sottomarino Giallo, militante nella terza divisione spagnola. Il 24 dicembre 2011 prende il posto di José Francisco Molina, nel frattempo approdato ...

Udinese - Velazquez 'Abbiamo fame. Dura per noi - ma anche per la Lazio' : UDINE - Per continuare a sorprendere in questo avvio di campionato, all'Udinese serve l'acuto contro una squadra di alto livello. I bianconeri ci proveranno contro la Lazio, di scena alla Dacia Arena ...

Udinese - Velazquez : “arriviamo in buone condizioni” : “Non sarà una partita facile ma penso che non lo sia neanche per la Lazio”. Così il tecnico dell’Udinese Julio Velazquez presentando il turno infrasettimanale di domani alle 19 allo stadio Friuli Dacia Arena con la formazione di Inzaghi. “Arriviamo dopo una vittoria, dopo tre punti importanti, per questo penso che arriviamo alla sfida in una buona condizione – ha spiegato – ho la massima fiducia in ...

