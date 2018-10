U& ;D - Lorenzo e Giulia sono d'accordo? L'ex compagno della Cavaglia svela : 'Sta fingendo' : E' Giulia Cavaglia la corteggiatrice preferita del L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella: parliamo di Lorenzo Riccardi. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell'ultima puntata del trono classico trasmessa questa settimana, Lorenzo si è mostrato molto ansioso ed euforico di conoscere Giulia in esterna, con la quale ha avuto un primo incontro su Witty. La ragazza ha fatto immediatamente impazzire il tronista che è apparso già molto geloso ...

U& ;D anticipazioni - Maria De Filippi arrabbiata con Lorenzo : 'Prendi una decisione' : La nuova puntata del trono classico di Uomini e donne si è registrata ieri pomeriggio con l'invito, in studio, delle sei coppie conosciute nella prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO]. Si è trattato di una registrazione particolare per via delle numerose sorprese apportate dai personaggi del reality show condotto da Simona Ventura. Non sono mancati tuttavia i colpi di scena dettati dalle dinamiche create tra i tronisti e i loro ...

U&D - Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella : 'Io so tutto' - ma non si sbilancia : Sono sempre più numerose le chiacchiere circolanti in rete sul conto di Sara Affi Fella. L'abbiamo inizialmente conosciuta come la fidanzata di Nicola Panico con cui ha condiviso una lunga storia d'amore interrotta dopo la partecipazione della coppia ad una delle più recenti edizioni di Temptation Island [VIDEO]. In to, è divenuta tronista di Uomini e donne ed ha intrapreso un importante percorso televisivo che l'ha vista abbandonare lo studio ...