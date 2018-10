U&D - Giulia Cavaglia come Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni non si fida : I telespettatori di Canale 5 hanno da poco fatto la conoscenza della corteggiatrice di U&D Giulia Cavaglia, che nel corso delle prossime puntate sarà destinata a creare numerosi sospetti. Le registrazioni già effettuate del Trono Classico hanno confermato come la giovane non sia trasparente come sembrava in un primo momento. A riportare alla luce i dubbi sulla sua sincerità è stato proprio Lorenzo Riccardi, il tronista che per primo ha ...

Gossip U&D - Andrea Damante dimentica Giulia e va in vacanza con Ignazio Moser : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO], la coppia nata a Uomini e donne trono classico, è giunta definitivamente al capolinea. I due si sono detti di nuovo addio, così come ha dichiarato lo stesso Damante in una recente Instagram Stories pubblicata sul suo profilo ufficiale, dove ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo con la sua ormai ex fidanzata. Nel frattempo, però, Damante sembra essere disposto a dimenticarsi ...