Tzachi e Lucy | il matrimonio misto che turba Israele

(Di domenica 21 ottobre 2018) Nello Stato in cui abitano non sono consentiti i matrimoni fra persone di diversa religione. Quando hanno deciso di sposarsi lo stesso, pur se in gran segreto e civilmente, i politici li hanno criticati e i gruppi di religiosi estremisti hanno manifestato contro di loro. Sembra una storia d’altri tempi, e inveceAharish, 37 anni, musulmana, eHalevi, 43 anni, ebreo, vivono nelladi oggi, e sono anche due personaggi famosi: lei è una giornalista televisiva, la prima presentatrice araba in una televisione israeliana in prima serata, e lui un attore (ha interpretato Muammar Gheddafi nel film di Netflix The Angel), figlio di un uomo di origine marocchina e di una mamma yemenita.stanno insieme da tanti anni, ma hanno sempre vissuto il loro amore in clandestinità. Erano al corrente della loro relazione solo pochi amici e parenti (anche se pure le loro ...