TV | tragedia di Rigopiano | nuova inchiesta della TgR Abruzzo

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : tra i morti anche Antonio - la guida in campo a Rigopiano : Una guida esperta, con tantissime iniziative sulle spalle, anche in scalate importanti o come volontario della Protezione civile. Antonio de Rasis, 32 anni, è una delle dieci vittime della tragedia delle Gole del Raganello, in provincia di Cosenza. Stava accompagnando un gruppo di escursionisti, anche se le indagini dovranno chiarire ogni aspetto della vicenda. Tra le tante esperienze del giovane c’è anche quella di volontario pronto a ...

