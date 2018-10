TV | Rai1 | a “Linea Verde” la Toscana “da bere”

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Domenica 21 ottobre, sualle 12.20, “Linea Verde” arriva in, tra Livorno e Grosseto, per raccontare il viaggio tra due filiere complete: vino e latte d’asina, piacere e benessere. Si festeggiano, con Federico Quaranta e le incursioni di Peppone Calabrese, 50 vendemmie di quello che è stato definito il miglior rosso del 2018, raccontandone l’incredibile storia e confrontando due aziende vitivinicole di enorme importanza. Partendo dalla poetica di Giosuè Carducci ispirata dal territorio di Bolgheri, si assisterà alla sostituzione di un cipresso ammalato con uno nuovo “Davanti a San Guido”, evento delicato svolto in collaborazione tra Cnr e Provincia. Con Daniela Ferolla, invece, si scoprono le meraviglie del latte prodotto dalle asine “amiatine”, una razza autoctona in via di estinzione salvata grazie al progetto di filiera per la sua ...