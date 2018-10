TV | Rai Storia | “Travelogue Destinazione Italia” racconta il viaggio di Goethe

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Caterina Sforza - coraggiosa e spietata guerriera : Quando Luigi XII sale al trono di Francia, vanta diritti sul Regno di Napoli e sul Ducato di Milano e si assicura, innanzitutto, l’alleanza dei Savoia, di Venezia e di papa Alessandro VI. Quest’ultimo ne approfitta per costituire un dominio in Romagna per il figlio Cesare, sotto il potere temporale pontificio. Una volta caduto il Ducato di Milano di Ludovico il Moro, la via per la Romagna è aperta. Il 9 marzo 1499 attraverso una bolla pontificia ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - il no di Sartre al Nobel : Il 22 ottobre 1964, l’Accademia di Stoccolma conferisce il Nobel per la letteratura allo scrittore e filosofo francese Jean Paul Sartre che, però, rifiuta il riconoscimento. Un “no” ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 22 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Come aveva già spiegato in occasione del conferimento della Legione d’Onore nel 1945, e ...

Sopravvissute su Rai 3 - 21 ottobre : la storia di Giovanna : Nuova puntata di “Sopravvissute”, il programma di Matilde D’Errico che racconta le storie di coraggio di donne: ecco le anticipazioni della puntata di domenica 21 ottobre Matilde D’Errico e le storie di “Sopravvissute“ tornano protagoniste in seconda serata su Rai3. Al centro del programma ancora una volta storie di donne che sono riuscite ad opporsi all’amore violento del proprio uomo salvandosi la vita. Ecco tutte le anticipazioni della ...

Non era la battuta di un opeRaio : nuovo significato della scritta che cambia la storia di Pompei : Non la battuta di un operaio buontempone, bensì una indicazione di servizio. L'epigrafe trovata a Pompei su un muro di una casa all'epoca in fase di ristrutturazione e che con la sua data (ovvero il 17 ottobre) sembra spostare dal 24 agosto al 24 ottobre del 79 dC la data dell'eruzione che seppellì la cittadina romana, trova una nuova interpretazione nello studio di Giulia Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola ...

Il pensionato che porta la foto della moglie morta al mare - la storia che commosse il web diventa un corto Il tRailer : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio . Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Ulisse - Alberto Angela chiude il ciclo su Rai 1 con la storia di Sissi : Dopo la Shoah nel 75° anniversario del Rastrellamento del Ghetto di Roma, Ulisse di Alberto Angela torna ad argomenti più leggeri, ma non per quest meno interessanti, per l'ultima puntata di questo primo ciclo su Rai 1 collocato nel prime time del sabato sera. La quarta e ultima puntata di Ulisse 2018 su Rai 1, in onda sabato 20 ottobre, è infatti tutta dedicata alla principessa Sissi di Baviera, agli annali della storia come Elisabetta ...

Maxi - il grande processo alla mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : Martedì 23 ottobre sara' trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una Serie TV ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione. Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...

Rai Storia * ' IL GIORNO E LA STORIA ' : Il 17 ottobre del 1933 Albert Einstein arriva negli Stati Uniti - Lo scienziato ebreo lascia la ... : Famoso in tutto il mondo, trascorre in America gli anni finali della sua vita. E qui muore, nella città di Princeton, nel 1955.

Alberto Angela - “Ulisse” vince la sfida e porta la Storia in prima serata : puntata sul rastrellamento del quartiere ebRaico di Roma : Ce l’ha fatta Alberto Angela, ce l’ha fatta la Rai. portare in prima serata sulla rete televisiva più vista, in un giorno storicamente dominato da paillettes e varietà, cultura e riflessione meritava sulla carta già un plauso. I numeri, social e auditel, spiegano perché l’operazione è assolutamente riuscita. Al centro della terza puntata di Ulisse non le bellezze del nostro paese ma l’orrore della Storia. Uno speciale ...

TV - Rai Scuola : “La storia del cervello” - le complicate origini delle emozioni umane : Un viaggio alla scoperta dei processi di base del cervello che si celano dietro ogni aspetto dell’esperienza umana, dalla memoria alle emozioni, dalla visione alla produzione della coscienza. Lo percorre il documentario in sei episodi “La storia del cervello”, in onda da lunedì 15 ottobre alle 22.00 su Rai Scuola. Con le testimonianze di filosofi, medici, neurochirurghi e pazienti, il primo episodio esplora le complicate origini delle emozioni ...

Rai3 - Sopravvissute : la storia di Pina | domenica 14 ottobre : Nuova puntata di “Sopravvissute”, il programma di Matilde D’Errico che racconta le storie di coraggio di donne: anticipazioni puntata domenica 14 ottobre Le storie di “Sopravvissute“ tornano in seconda serata su Rai3. Il programma, condotto da Matilde D’Errico, racconta storie di donne che sono riuscite ad opporsi all’amore violento del proprio uomo salvandosi la vita. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di domenica 14 ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - Otranto 1480 – Storia di un assedio : Il 1480 è l’anno della prepotente espansione dell’impero ottomano verso l’Europa e il Mediterraneo. Sulla sua traiettoria, l’Italia lacerata da congiure e lotte intestine fra le più splendide signorie rinascimentali. Il 28 luglio del 1480 un esercito ottomano di circa 18mila uomini sbarca in Puglia, territorio che è sotto la Corona del re di Napoli e occupa la città di Otranto. Qui i Turchi resteranno per 13 mesi fino a quando la peste e la ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” ricorda Italo Calvino : Il 15 ottobre 1923 nasce a Cuba Italo Calvino. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 15 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La sua famiglia torna in Italia nel 1925, ma Italo, senza completare gli studi, partecipa dopo l’armistizio alla Resistenza. E narra tale esperienza nella sua opera prima “Il sentiero dei nidi di ragno”. Scrittore, politicamente ...