Tunisia | esonerato il ct Faouzi Benzarti

calcioweb.eu

: Tunisia, esonerato il c.t. della Nazionale Faouzi Benzarti - - ItaSportPress : Tunisia, esonerato il c.t. della Nazionale Faouzi Benzarti - -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il Consiglio esecutivo della Federcalcio tunisina ha deciso oggi di porre fine al mandato di Faozi Bazarti come allenatore della Nazionale di calcio, senza tuttavia specificare le ragioni del suo licenziamento., nominato a fine luglio per sostituire il dimissionario Nabil Maaloul, aveva firmato un contratto della durata di due anni con possibilità di rinnovo. La Federcalcio tunisina si è riservata, inoltre, di nominare il nuovo ct delle Aquile di Cartagine entro la data della prima partita della Nazionale nel 2019. Nel frattempo gli assistenti allenatori Mourad Al-Oqbi e Maher Kanzari saranno gli head coach per i prossimi due impegni in programma a novembre. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloil ct...