Tu si que vales | De Filippi bacchetta Belen | Con te è sempre un casino Le mutande

Analisi Auditel : La serata di sabato 20 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse su Sissi ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre vicina alla soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a sfiorare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti ...

Belen Rodriguez - il ‘rimprovero’ di Maria De Filippi a Tu sì que vales : Belen Rodriguez al centro dell’attenzione nell’ultima puntata di Tu sì que vales, il programma del sabato era di Canale 5 diretto in compagnia di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A bacchettare la showgirl argentina è stata Maria De Filippi, che Belen ha cresciuto e che con lei non ha certo peli sulla lingua. Il motivo? Sarebbero diversi. Belen è stata invitata da un concorrente a testare una tavola da surf. Belen si è offerta al gioco ma ...

Belen surfista sexy a Tu Si que Vales : Con una tavola montata sul palco del talent di Canale Cinque , ha invitato Belen Rodriguez a provare il suo sport. La showgirl italo-argentina è riuscita a salire sulla tavola, con qualche difficoltà ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...

Tu si que vales : Belen scoppia a piangere e lascia lo studio : Belen Rodriguez piange a Tu si que vales per la storia di Luca Belen Rodriguez fa fatica a nascondere la propria sensibilità. E così nell’ultima puntata di Tu si que vales, quella in onda sabato 20 ottobre 2018, la showgirl è scoppiata a piangere davanti ad una storia triste e difficile. Quella di Luca, un […] L'articolo Tu si que vales: Belen scoppia a piangere e lascia lo studio proviene da Gossip e Tv.