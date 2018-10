Tu Si Que Vales al 30% batte l’ultima puntata di Ulisse | gli ascolti tv

Analisi Auditel : La serata di sabato 20 ottobre 2018 fra Tu si Que Vales - Ulisse su Sissi ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre vicina alla soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a sfiorare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti ...

Belen Rodriguez - il ‘rimprovero’ di Maria De Filippi a Tu sì Que vales : Belen Rodriguez al centro dell’attenzione nell’ultima puntata di Tu sì que vales, il programma del sabato era di Canale 5 diretto in compagnia di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A bacchettare la showgirl argentina è stata Maria De Filippi, che Belen ha cresciuto e che con lei non ha certo peli sulla lingua. Il motivo? Sarebbero diversi. Belen è stata invitata da un concorrente a testare una tavola da surf. Belen si è offerta al gioco ma ...

Belen surfista sexy a Tu Si Que Vales : Con una tavola montata sul palco del talent di Canale Cinque , ha invitato Belen Rodriguez a provare il suo sport. La showgirl italo-argentina è riuscita a salire sulla tavola, con qualche difficoltà ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí Que Vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...

Belen Rodriguez in lacrime abbandona lo studio/ Video - Luca : il ricordo della figlia morta (Tu si Que vales) : Belen Rodriguez ieri sera, durante la nuova puntata di Tu si que vales, ha avuto difficoltà a proseguire. Cosa è accaduto alla showgirl argentina? Ecco il Video.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Ulisse - Sissi - Tu si Que Vales - Dati Auditel 20 ottobre 2018 : Nel primo episodio in onda in serata la squadra ha scoperto un assassino proto a mettere in scena spettacoli molto particolari. NCIS Los Angeles ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si Que Vales | Dati Auditel 20 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 20 ottobre 2018, chi ha vinto fra Ulisse e Tu si que vales? Le prime due sfide del sabato sera hanno visto trionfare l’ammiraglia Mediaset grazie al programma in cui vi sono all’opera: Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Sarà ancora così? Alberto Angela, però, pare essere più agguerrito che mai. Il noto divulgatore scientifico è molto amato e ha ...

TU SI Que Vales 2018 - QUARTA PUNTATA/ Pagelle : litigi tra giudici - gaffe di Belen e concorrenti "geniali" : Canti e balli a Tu si que VALES 2018, che nella QUARTA PUNTATA cedono il passo a scienza e innovazioni. Una fra tutte, i robot fatti di Lego che stupiscono la giuria.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:13:00 GMT)

TU SI Que Vales 2018 - QUARTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Belen Rodriguez versione "annunciatrice" : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti QUARTA PUNTATA 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:49:00 GMT)

Tu si Que Vales : Belen scoppia a piangere e lascia lo studio : Belen Rodriguez piange a Tu si que vales per la storia di Luca Belen Rodriguez fa fatica a nascondere la propria sensibilità. E così nell’ultima puntata di Tu si que vales, quella in onda sabato 20 ottobre 2018, la showgirl è scoppiata a piangere davanti ad una storia triste e difficile. Quella di Luca, un […] L'articolo Tu si que vales: Belen scoppia a piangere e lascia lo studio proviene da Gossip e Tv.

TU SI Que Vales 2018 - QUARTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Hector - il mago che stupisce Maria De Filippi : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti QUARTA PUNTATA 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:22:00 GMT)

TU SI Que Vales 2018 - QUARTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : l'Elvis Presley che gioca a calcio : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti QUARTA PUNTATA 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Tu si Que Vales 2018 - quarta puntata/ Diretta e concorrenti : Pierangelo - il carpentiere ballerino : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti quarta puntata 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:35:00 GMT)

Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime a Tu Si Que Vales (VIDEO) : Tu Si Que Vales: Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime per Aurora Grandi emozioni a Tu Si Que Vales nel corso della quarta puntata di sabato 20 ottobre. Un omaggio inatteso e commovente da parte del concorrente Luca Guadagnini, cantautore di Genzano. Il 45enne ha scritto un brano per la figlia Aurora, scomparsa all’età di due anni per un neuroblastoma infantile, che ripercorre il suo breve vissuto in ospedale che in famiglia. Sono ...