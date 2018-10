Trump | via gli Usa dall' accordo sui missili con Russia

Trump - via accordo missili con la Russia : 23.26 Il presidente Usa Trump conferma la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico trattato sui missili nucleari con la Russia, firmato nel 1987 da Reagan e dal leader Urss Gorbaciov. Gli Usa, dice Trump, vogliono un nuovo accordo con Russia e Cina, e spiega che senza una nuova intesa svilupperanno nuove armami. "Noi -conclude- non permetteremo più che violino l'accordo e che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il ...

Migranti - la carovana che spaventa Trump : in 4mila marciano verso gli Usa. E il Messico invia l’esercito al confine : Sono partiti in 160, ora sono almeno venti volte tanto. Vengono dall’Honduras, ma anche da Guatemala e El Salvador, risalgono il Centroamerica macinando 40 chilometri al giorno e stanno facendo infuriare Donald Trump. La carovana di Migranti è partita venerdì 12 ottobre da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì la frontiera con il Guatemala, e giovedì i ...

Fumo in cabina - l'aereo su cui viaggiava Melania Trump costretto al rientro : Paura sull'aereo che stava portando Melania Trump a Filadelfia dove la first lady avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente si è sviluppato del Fumo in cabina che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare.Il velivolo è quindi stato costretto a tornare alla base di Andrew, in Maryland, da dove era da poco decollato. La first lady starebbe bene.

Citò Trump per diffamazione - respinta la causa avviata da Stormy Daniels : Ma il giudice Omero l'ha respinta: "La corte d'accordo con la tesi di Trump, perché il suo tweet rappresenta una 'iperbole' normalmente associata con la politica. Il Primo Emendamento protegge questo ...

Melania Trump risponde alle critiche sul cappello in stile coloniale indossato durante il viaggio in Africa : Melania Trump è stata oggetto negli ultimi giorni di aspre critiche per aver indossato, durante il suo viaggio istituzionale in Africa, un cappello in stile coloniale. L'accusa che le si è mossa è quella di avere una "concezione antiquata" dell'Africa, se non addirittura ispirata ad antiche idea di stampo colonialista.La first lady americana non ha tardato a rispondere alle accuse: "Preferirei che le persone focalizzassero ...

Melania Trump al Cairo - ultima tappa del suo tour africano - primo viaggio all'estero senza il consorte - FOTO : ... ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile "Be Best" sia del rilancio dell'economia turistica in raccordo con l'agenzia statunitense per lo sviluppo ...

La sana via di mezzo fraTrump e Zanza è Rolf : Fra un Trump che mette in guardia tutti i giovani maschi dalla messa in stato d'accusa, per il solo essere giovani e maschi, e un sacerdote che vuol negare le esequie religiose a un playboy, per il solo essere stato il più gran playboy, esiste una sana via di mezzo. Si chiama Rolf, ha settant'anni e

Destinazione Africa : tutti i look di Melania Trump per il suo primo viaggio da sola : L'arrivo in GhanaLa partenzaIl primo viaggio della First Lady Melania Trump senza senza «The Donald» è ufficialmente iniziato il primo giorno di ottobre, dalla base militare Andrews nel Maryland, nei pressi di Washington e terminerà il 7 ottobre. Destinazione Africa: il Ghana è la prima tappa di questa visita diplomatica e umanitaria, poi sarà la volta di Malawi, Kenya ed Egitto. Un tour che vedrà la Flotus impegnata a diffondere i temi cari ...

Trump : attacco del NYT è fuorviante : 3.20 "Un attacco fuorviante alla famiglia Trump": così la Casa Bianca commenta l'inchiesta del New York Times secondo cui il presidente americano Donald Trump avrebbe ereditato dall'impero di famiglia una somma ingente frutto in gran parte di elusione fiscale. L'Irs, il fisco americano, "controllò e firmò queste transazioni", si spiega accusando il quotodiano e altri media di attaccare il presidente "24 ore su 24, 7 giorni su 7, invece di dare ...

Melania Trump - al via il tour in Africa da sola 'Porto Be Best nel mondo' : WASHINGTON - Primo viaggio 'in solitaria' per la first lady americana Melania Trump, con destinazione Africa. La moglie di Donald Trump è partita da Washington oggi per un tour di sette giorni che la ...

Usa - Kavanaugh incassa primo via libera | Trump ordina all'Fbi di indagare sul giudice : Il presidente degli Stati Uniti ha "raccolto" la proposta avanzata dal Senato che ha permesso di sbloccare il voto in Commissione Giustizia

Nazioni Unite - al via l'Assemblea Generale : Trump tra diplomazia e guai : I temi al centro dell'agenda sono sicurezza, migrazioni ed economia. Temi evidentemente molto cari anche all'Italia che, aspettando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in arrivo qui a New York ...