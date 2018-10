Trump prepara la stretta sui transgender Non esistono

Trump prepara stretta su transgender : ANSA, - WASHINGTON, 21 OTT - L'amministrazione Trump si appresta a una stretta sui diritti acquisiti dalle persone transgender sotto la presidenza Obama. Secondo il New York Times, il governo lavora a ...

Petrolio a 85 dollari - ma ecco come Trump prepara il crollo delle quotazioni : Solo così la Fed svolterebbe in senso meno restrittivo delle attese, il dollaro si sgonfierebbe un po', i rendimenti dei Treasuries si ridurrebbero o smetterebbero almeno di salire e l'economia ...

Wall Street vede vicina la soglia dei 3.000 punti. E Trump si prepara a festeggiare : Torna il sereno sui mercati azionari. A questo punto a Wall Street manca un rialzo del 2% per raggiungere la “soglia Trump”, un livello psicologico per gli investitori e “politico” per il presidente in vista delle elezioni di metà mandato (mid-term) di novembre...

Trump-Kim - la Casa Bianca prepara un nuovo vertice : La Casa Bianca sta preparando un nuovo vertice tra il presidente Donald Trump e Kim Jong-un, in seguito a una lettera del leader nordcoreano che ha chiesto un nuovo meeting dopo quello di giugno a ...

Assad e i suoi alleati preparano l’assalto a Idlib che Trump non vuole : New York. Il presidente americano Donald Trump avverte su Twitter che “Bashar el Assad non deve attaccare in modo spregiudicato la provincia di Idlib. La Russia e l’Iran farebbero un grave errore umanitario se prendessero parte in quella potenziale tragedia umanitaria. Centinaia di migliaia di perso

Midterm - repubblicani si preparano alla carica contro Trump : ... genero di Trump Licenziamento di membri del consiglio EpaIl Travel ban La politica di separazione familiare per i migranti illegali Risposta all'uragano in Porto Rico Sicurezza delle elezioni e ...

Trump minaccia Ue con dazi 25% su auto. Ma la Germania sta preparando già la sua vendetta : In occasione di un discorso proferito in West Virginia, con cui non ha mancato di commentare anche gli ultimi sviluppi delle indagini sul Russiagate, Trump ha tuonato: "imporremo dazi doganali del 25% ...