Trump il rottamatore | rinnega Reagan e rilancia la corsa nucleare

huffingtonpost

(Di domenica 21 ottobre 2018) The Donald, ovvero il re dei Rottamatori. Non c'è un importante accordo internazionale dal quale Donaldnon si sia chiamato fuori: dal Clima al(iraniano), con l'aggiunta dell'uscita da importanti agenzie Onu (Unesco, Consiglio per i diritti umani). Ora gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia. A ribadirlo è l'inquilino della Casa Bianca, che accusa Mosca di averlo violato."Noi - ha detto- non permetteremo più che violino l'accordoe che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il trattato lo abbiamo onorato, ma la Russia sfortunatamente no, così porremo fine all'intesa". Il trattato, INF, è una delle pietre miliari del disgelo che portò alla fine della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Venne firmato nel 1987 a ...