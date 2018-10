«Tre blitz mediatici e poi non istituiscono il vigile di quartiere»

Napoli - scacco al clan dei Tre fratelli : maxi blitz nella notte - 14 arresti : A Napoli e in diversi comuni della provincia i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale...

Aquarius - blitz dell'esTrema destra nella sede di Sos Mediterranée a Marsiglia : Al grido di "sequestrate l'Aquarius" hanno seminato il panico nella sede della ong SOS Mediterranée, l'associazione di salvataggio dei migranti in mare da settimane al centro delle polemiche. Una ventina di militanti del gruppuscolo di estrema destra francese Generation Identitaire sono finiti in stato di fermo, mentre i dipendenti della ong e tutta la città di Marsiglia sono sotto shock per questo raid senza precedenti.I 20 ...

PROSECCO "TAROCCO" : ZUCCHERO PER AUMENTARE IL GRADO/ Ultime notizie - blitz dei Nas di Treviso : sequestri : PROSECCO tarocco, ZUCCHERO per AUMENTARE il GRADO: blitz dei Nas di Treviso in due note aziende di Valdobbiadene e Refrontolo. Sequestrati migliaia di ettolitri. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Blitz nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati menTre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 settembre : IL BLITZ – Procura di Genova e Guardia di Finanza – Sequestrate le carte di Pharus - la società che poTrebbe aver gestito parte dei 49 milioni : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente ...

Blitz dei Carabinieri a Pianella : giovane arrestato con olTre 200 gr. di sostanze stupefacenti : Chieti - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pianella hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, E.P., 30enne originario di San Severo ma domiciliato in Pianella, già segnalato per analoghi reati. I militari, a seguito di un’accurata attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che il giovane, domiciliato a casa di un suo parente - tra ...