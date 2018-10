Travolto da tronco albero che stava tagliando | muore 46enne nel cosentino

Cosenza : Travolto da tronco che stava tagliando - muore 46enne : Un uomo è morto questa mattina a Morano Calabro (Cosenza), in contrada San Nicola: il 46enne è stato travolto da un tronco d’albero che stava tagliando. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. In corso gli accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. L'articolo Cosenza: travolto da tronco che stava tagliando, muore 46enne sembra essere il primo su Meteo Web.