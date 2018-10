Traghetto sperona 2 yacht e si arena sull’Isola di Wight

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Un, probabilmente a causa della nebbia, è entrato in collisione con duee si è poito sull’isola di, in Inghilterra, fermandosi a una cinquantina di metri dalla battigia. I 56 passeggeri a bordo stanno tutti bene. Sul posto due rimorchiatori: in precedenza un elicottero di ricerca e soccorso che si dirigeva verso il luogo dell’incidente è dovuto rientrare a causa della scarsa visibilità. L'articoloe sisull’Isola diMeteo Web.