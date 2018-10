Tour of Guangxi 2018 | Gianni Moscon vince la classifica generale Ultima tappa a Jakobsen

Ciclismo femminile - Tour of Guangxi 2018 : in Cina si chiude la stagione - ultima sfida tra le velociste : Domani si svolgerà il Tour of Guangxi femminile, ultima prova del Women’s WorldTour. La stagione si chiuderà con questa corsa di un giorno in Cina, in cui vedremo sulla carta una sfida tra le velociste per la conquista della vittoria, ma potrebbero esserci anche della soprese. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite Tour of Guangxi femminile 2018. Percorso Partenza e arrivo a Guilin per 145 km di corsa. Prima parte tutta in ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Trentin! L’italiano beffa in una volata a ranghi ridotti Ackermann e Stuyven. Sempre leader della generale Moscon : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

Tour of Guangxi 2018 : Gianni Moscon conquista la tappa regina! Il trentino trionfa in solitaria a Mashan Nongla e diventa leader : Gianni Moscon conquista la tappa regina del Tour of Guangxi 2018 e ipoteca il successo nella classifica generale. Il 24enne trentino del Team Sky ha vinto in solitaria sull’arrivo in salita di Mashan Nongla, staccando tutti con uno scatto secco nell’ultimo chilometro e andando così ad indossare la maglia di leader. Il podio viene completato dall’austriaco Felix Grossschartner e dal russo Sergei Chernetski. Diversi attacchi nella prima parte e si ...

Tour of Guangxi 2018 : Fabio Jakobsen si impone nella terza tappa e diventa leader. Buon sesto posto per Riccardo Minali : terza tappa del Tour of Guangxi 2018 e terzo vincitore diverso. Sul traguardo di Nanning si impone l’olandese Fabio Jakobsen, che dopo il terzo posto di martedì e il secondo di ieri, riesce ora a trovare il guizzo vincente. Il 22enne della Quick-Step Floors ha battuto in volata i tedeschi Pascal Ackermann e Max Walscheid e grazie agli abBuoni balza anche al comando della classifica generale. Una tappa caratterizzata da una fuga di quattro ...

Tour of Guangxi 2018 : Pascal Ackermann brucia tutti allo sprint nella seconda tappa : Parla tedesco la seconda tappa del Tour of Guanxi 2018, l’ultima corsa del calendario World Tour di quest’anno. nella frazione partita da Beihai e giunta in quel di Qinzhou dopo 145 chilometri a spuntarla è il campione nazionale teutonico Pascal Ackermann al termine di uno sprint reso durissimo dalla pioggia battente caduta sulle strade cinesi. Resta leader della classifica Groenewegen, piazzato anche oggi, e vincitore nella tappa di ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Tour of Guangxi 2018 : ultimo appuntamento per il World Tour. Ci sono Gianni Moscon e Fabio Aru : ultimo appuntamento per quanto riguarda il World Tour di ciclismo al maschile per questo 2018: ci si sposta in Cina, per la seconda edizione del Tour of Guangxi. Il calendario internazionale è sempre più aperto alle nuove proposte e non possono che essere interessanti quelle che arrivano dall’Asia. Anche quest’anno saranno sei le frazioni da disputare, non mancheranno al via alcuni nomi interessanti anche per quanto riguarda il Bel ...

Tour of Guangxi 2018 : date - programma - orari e tv : Il calendario delle corse WorldTour di ciclismo si chiude questa settimana con il Tour of Guangxi, breve corse a tappe che si svolge nell’omonima regione della Cina. Diversi big del circuito si sfideranno attraverso sei frazioni, di cui cinque dedicate alle ruote veloci ed una, la terza, che presenterà un arrivo in salita, che deciderà quindi la classifica generale. Lo scorso anno si impose Tim Wellens, davanti a Bauke Mollema e Nicolas ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Tour of Guangxi 2018 : date - programma - orari e tv : Inizierà martedì 16 la seconda edizione del Tour of Guangxi per poi concludersi domenica 21. In totale 6 tappe che porteranno da Beihai a Guilin. Il Giro ricalcherà grossomodo il percorso della della scorsa annata, con unico arrivo in salita la 4a frazione che si concluderà a Nongla, verosimilmente il luogo in cui si deciderà anche il vincitore della classifica generale (le restanti tappe sono dedicate a velocisti e attaccanti). ...