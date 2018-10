Torino | De Silvestri | ' Belotti? Farà un grande match'

Torino : Zaza e De Silvestri a disposizione contro il Bologna : Mazzarri può sorridere. Domani, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, De Silvestri dovrebbe rientrare a tempo pieno nel gruppo dei compagni, e quindi candidarsi a una maglia da titolare per la ...

Serie A Torino - terapie per Zaza. Differenziato per De Silvestri e Lyanco : Torino - I granata si sono allenati al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica pomeridiana agli ordini di Mazzarri . Assenti i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Oltre a loro, non ha ...

Torino - dE siLVESTRI : ' : Lorenzo De siLVESTRI, difensore del Torino , ha parlato a Sky Sport: 'Questo è un Toro che ha ampi margini di miglioramento. Con 12 punti in classifica sono fiducioso. Credo nello staff e nella società perché sanno dove dobbiamo andare. Sappiamo bene dove ...

Torino - De Silvestri : 'Belotti ha il tempo per tornare in Nazionale' : A margine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri , ai microfoni di Sky Sport , ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati della Nazionale di Andrea Belotti. 'Per quel che riguarda il Gallo, Mancini in conferenza ha spiegato i motivi dell'esclusione - ha ...

Serie A Torino - lavoro differenziato per De Silvestri e Lyanco : Torino - Il Torino è tornato al Filadelfia con un allenamento a porte aperte. Dopo il lavoro atletico, il tecnico Mazzarri ha diretto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a ...

Torino - sollievo per De Silvestri : nessuna lesione muscolare : Torino - Sospiro di sollievo in casa Torino , a coronamento di una giornata ricca di sorrisi con la squadra riunita al Filadelfia per la foto ufficiale scattata prima dell'allenamento in vista dell'...

Torino - De Silvestri ko. Rischia 40 giorni di stop : Torino– La trasferta del Bentegodi non porta al Torino solamente buone notizie (l’1-0 firmato Zaza), ma anche aggiornamenti negativi dall’infermeria. Lorenzo De Silvestri infatti, uscito malconcio dalla sfida contro il Chievo, Rischia uno stop di oltre un mese. Oggi ulteriori analisi, ma la lesione alla coscia destra tiene sul fiato sospeso tutto l’ambiente granata. Pessimismo per […] L'articolo Torino, De Silvestri ko. Rischia 40 ...

Infortunio De Silvestri - tegola Torino : rischia uno stop lunghissimo : Infortunio De Silvestri – Il Torino ha conquistato una vittoria molto importante nella gara di campionato contro il Chievo, 0-1 il risultato finale grazie ad un gran gol messo a segno dall’attaccante Simone Zaza che adesso sembra essersi finalmente sbloccato. Adesso la squadra di Walter Mazzarri è al lavoro per preparare l’anticipo contro il Frosinone, partita assolutamente da non fallire. Nell’ultimo match ...

Torino - De Silvestri ko : rischia 30 o 40 giorni di stop : Torino - E' andata male. Ci ha provato, ha insistito, ha lottato, ha giocato, ma è anche finito a terra: Bergamo. Ci ha riprovato, ha di nuovo insistito, ha nuovamente lottato, ha rigiocato, ma è ...

DIRETTA/ Atalanta Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : sbaglia De Silvestri - Gomez sfiora il gol! : DIRETTA Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia si gioca per la sesta giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Serie A Torino - De Silvestri parzialmente in gruppo : Torino - Il Torino riprende a lavorare in vista della trasferta di dopodomani a Bergamo contro l'Atalanta Il programma ha previsto una sessione tecnico-tattica, a video e sul campo. Terapie e lavoro ...

Torino - la decisione definitiva di Mazzarri su Iago Falque e De Silvestri : Il Torino si prepara a scendere in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, per gli uomini di Walter Mazzarri di fronte il Napoli. Non sono stati inseriti in lista né Iago Falque né De Silvestri, fermati da alcuni problemi fisici, doppia tegola dunque per i granata in vista della prossima partita. PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Aina, Bremer, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou. CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, ...

Torino - le ultime dall’infermeria : out De Silvestri e Soriano - così come Iago Falquè : De Silvestri e Soriano non hanno preso parte all’allenamento odierno del Torino, difficilmente saranno in campo nel weekend contro il Napoli “Allenamento pomeridiano per il Torino allo stadio Olimpico con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro il Napoli (calcio d’inizio ore 12.30). Terapie per Iago Falque, lavoro differenziato per De Silvestri e Soriano. L’allenatore Mazzarri dirigerà domani ...

Torino - un grande Meité riprende l'Udinese. Ko Iago e De Silvestri. Valeri disatroso : La cronaca, ora. GOL ANNULLATO: RABBIA TORO - Il primo tempo si chiude con un risultato bugiardo per una serie di ragioni, in testa gli strafalcioni dell'arbitro Valeri e alcuni episodi sfortunati. I ...