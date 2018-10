Terror Take Away film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

: Non sarà una proiezione al cinema come tutte le altre... - genova24it : Non sarà una proiezione al cinema come tutte le altre... - TerrorTakeAway : MILANO 31 OTTOBRE – HORROR NIGHT Un concorso per vincere un posto di lavoro. Un portapizze assassino.... Arriva in… - TerrorTakeAway : Evviva! Grazie al supporto degli spettatori che hanno preso il biglietto in anticipo la sala ha confermato il film… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale mercoledì 24 ottobre 2018. La pellicola è undi genere horror, commedia del 2018, diretto da Alberto Bogo, con Roberto Serpi e Fabrizio Zanello. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE ATTENZIONE, la prima commedia dell’orrore italiana in realtà aumentata analogica, può essere visto alsolo prenotando i biglietti online su movieday.it. Solo se rimarranno posti invenduti, i biglietti potranno essere acquistati in sala la sera stessa.al: scheda DATA USCITA: 24 ottobre 2018 GENERE: Horror, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Alberto Bogo: Roberto Serpi, Fabrizio Zanello, Fiorenza ...