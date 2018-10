TERREMOTO VESUVIO | 41 SCOSSE IN POCHE ORE Ultime notizie | cautela Ingv su sciame

TERREMOTO VESUVIO - sciame sismico in corso : 41 scosse da ieri : Uno sciame sismico composto da complessive 41 scosse di magnitudo bassa, tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, secondo quanto rilevato dalle strumentazioni in dotazioni all’Osservatorio vesuviano, tra -0,6 e 1.1 della scala Ritcher: ”Concentrate nell’area craterica del vulcano e quindi non percepite dalla popolazione” spiega il direttore dell’osservatorio Francesca Bianco. Eppure tali da mettere in agitazione ...

Vesuvio : lieve scossa di TERREMOTO nella notte in superficie - nel cratere : Debole scossa di terremoto nella notte all'interno del Vesuvio, sisma estremamente superficiale. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 03.07, nel...

Vesuvio e campi flegrei - l'esperta di vulcani : "Prima un TERREMOTO profondo - poi...". Come esploderà tutto : Un team di 96 persone per seguire ogni minima attività del Vesuvio, la bomba a orologeria italiana. A capo della squadra c'è Francesca Bianco, 58 anni, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano e tra i massimi esperti internazionali di vulcanologia. Lavora in uno dei luoghi più pericolosi del pianeta,

