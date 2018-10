Terremoto politico in Alto Adige | Team Köllesperger del fuoriuscito M5S al secondo posto

Germania - aperti i seggi in Baviera : 9 - 5 milioni di elettori alle urne - si teme un Terremoto politico : Stando agli ultimi sondaggi, il partito guidato dal ministro dell'Interno Horst Seehofer, ramo locale della Cdu di Angela Merkel, non supererebbe il 33-34% dei consensi. Grande incertezza e preoccupazione a Berlino

Di Maio : “Ci sarà un Terremoto politico nell’Ue”. E annuncia tagli alle Regioni che non aboliscono i vitalizi : «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano»: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori in Basilicata. «Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo,...

Di Maio : “Ci sarà Terremoto politico e le regole cambieranno. Media e Ue vogliono farci cadere ma ci compattano” : “Ci sarà un terremoto politico a livello europeo e tutte le regole cambieranno”. Il vicepremier Luigi Di Maio in un incontro con imprenditori in Basilicata ha ribadito il concetto espresso sabato: tra sei mesi “questa Ue” sarà finita e anche i paletti sui bilanci pubblici potranno essere ridiscussi. “In tutti i paesi europei – lo vediamo dai sondaggi – sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 ...

Manovra - Di Maio : “Questa Europa tra sei mesi è finita - alle elezioni europee ci sarà un Terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...