Terremoto | forte scossa in Ecuador MAPPE e DATI

Terremoto in Guatemala : forte scossa avvertita in in varie regioni : Un Terremoto magnitudo 5.8 è stato avvertito in varie regioni del Guatemala, dove al momento non si segnalano vittime né gravi danni. Il portavoce della Protezione civile nazionale ha reso noto che il sisma si è verificato alle 21:09 UTC con epicentro a 108 km a Sud-Est della capitale nella zona costiera di Tecojate, sul Pacifico. L'articolo Terremoto in Guatemala: forte scossa avvertita in in varie regioni sembra essere il primo su Meteo Web.