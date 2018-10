Tennistavolo | World Cup Parigi 2018 | vince Fan Zhendong | si arrende in finale Timo Boll

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : in semifinale le prime quattro teste di serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo : Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di Tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i Cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e ...

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : conclusa la fase a gironi. Oggi inizia la seconda fase : Si è disputata nella tarda serata di ieri la prima fase della World Cup di Tennistavolo: a Parigi si sono affrontati in quattro gironi da tre i pongisti classificati dal numero nove al numero 20, per determinare gli otto qualificati al tabellone ad eliminazione diretta che inizierà quest’Oggi. Queste le otto teste di serie che entreranno in gioco: Fan Zhendong, Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Lin Gaoyuan, Lee Sangsu, Tomokazu Harimoto, Wong ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : dominio di Ding Ning - terzo titolo per la cinese : Un dominio assoluto ed incontrastato quello di Ding Ning, che a Chengdu, in Cina, ha conquistato la terza World Cup della carriera: la padrona di casa nei quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta ha perso soltanto un set, nei quarti di finale. Piazza d’onore per la connazionale Zhu Yuling, battuta in finale, terzo gradino del podio per la pongista di Cina Taipei Cheng I Ching. Nelle semifinali la numero 1 al mondo Zhu Yuling ...

Tennistavolo - World Cup femminile Chengdu 2018 : tutto secondo copione - le prime quattro in semifinale : Entra nel vivo a Chengdu, in Cina, la World Cup femminile di Tennistavolo: nella seconda giornata di gare sono stati disputati gli ottavi ed i quarti di finale, andando così a delineare le semifinali, che si giocheranno domani, assieme alla finalissima. Nessuna sorpresa, restano in gara le prime quattro teste di serie. Negli ottavi di finale Zhu Yuling (Cina, testa di serie numero 1) supera Matilda Ekholm (Svezia) per 4-0, mentre a ...