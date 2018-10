Tennistavolo paralimpico | Mondiali Celje 2018 | Giada Rossi di bronzo | oro alla sudcoreana

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi è medaglia di bronzo in classe 1-2 femminile : A Celje, in Slovenia, è iniziata la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di Tennistavolo paralimpico, che domani proporranno le finali nelle varie classi. L’Italia ha chiuso la spedizione slovena con la medaglia di bronzo di Giada Rossi, che è uscita in semifinale, mentre si sono fermati prima gli altri due azzurri impegnati. In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, ha perso in semifinale per 2-3 (7-11, 7-11, 11-6, ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : tre azzurri superano la fase a gironi ed entrano nel tabellone principale! : A Celje, in Slovenia, si sono conclusi i gironi eliminatori dei Mondiali di Tennistavolo paralimpico, che da domani proporranno la fase ad eliminazione diretta. Tre sono gli azzurri che proveranno nei prossimi due giorni a portare una medaglia a casa: il plotone italiano si è dimezzato. In classe 1-2 femminile Giada Rossi dopo la vittoria di ieri contro l’argentina Maria Costanza Garrone per 3-0 (11-6, 11-3, 11-4), oggi ha battuto anche ...