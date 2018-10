Tennis | René Stauffer | “Roger Federer si è infortunato alla mano destra all’inizio della

oasport

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Potrebbe avere una spiegazione una parte del rendimento non esaltante di Rogersull’erba in questo 2018. Il giornalista svizzero, uno dei veteraniprofessione nel suo Paese, ha rivelato tramite una serie di tweet che il campione svizzero s’è trovato ad avere a che fare con un infortunio, che ne ha condizionato il rendimento per circa tre mesi. Questa la serie di tweet rilasciata dal giornalista, in cui si parla anche del futuro del 20 volte vincitore di Slam: “Rogermi ha detto che si è fatto malein allenamento all’iniziostagione su erba, e che ciò ha condizionato il suo dritto per tre mesi” ⁦@roger⁩ told me he hurt his right hand in the beginning of the grass-court-season in practice, „it affected my forehand around three months“. #SwissIndoors ...