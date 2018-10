Tempi consegna di iPhone XR | qualche riflessione in più

optimaitalia

: Tempi consegna di #iPhoneXR: qualche riflessione in più - OptiMagazine : Tempi consegna di #iPhoneXR: qualche riflessione in più - mirajanesoul_ : Buongiornissimo, sto cercando di convincere mia madre a prendere le ciabatte di aot che ho visto su aliexpress e ch… - peetaloso : @Shiria16 Allora se non ho capito male è un'applicazione con cui puoi mandare lettere ad amici di penna in modo vir… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il 19 ottobre avevano avuto inizio i pre-ordini diXR, come vi avevamo raccontato in questo articolo: il dispositivo colorato di casa Apple sta per essere immesso sul mercato, nelle speciali nuance (product) RED, corallo, nero, bianco, rosso e blu. Il prezzo? Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: il modello da 64GB avrà un costo base di 889 euro, quello intermedio da 128GB richiederà una spesa pari a 949 euro, mentre per il modello da 256GB bisognerà sborsare 1059 euro.Nel momento in cui vi scriviamo, la situazione circa la disponibilità diXR è la seguente: a prescindere dalla colorazione, le spedizioni saranno pronte nel giro di 1, 2 settimane per quel che riguarda la variante da 64GB, mentre laper le versioni da 128 e 256GB risultano disposte a cavallo tra il 29 ed il 30 ottobre. Come vedete, l'attesa non si prolungherà di chissà quanto: chi è realmente ...