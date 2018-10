Taranto | che ne è stato della comunicazione per la vicenda della bimba che il padre ha

Taranto - 22enne gambiano si suicida - la Ong : 'Perché gli hanno negato l'asilo politico'. Il Viminale : falso : Insomma, sembrerebbe un gesto del tutto volontario, senza alcun legame con la politica. Ma Babele continua e lancia una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a riportare la salma nel ...

Taranto - il padre che ha cercato di uccidere i figli : “Fatemi vedere i miei bambini” : Si è presentato in lacrime all'interrogatorio di garanzia nel carcere di Taranto l’uomo di 49 anni che domenica scorsa ha accoltellato il figlio 14enne e scaraventato giù dal terzo piano la figlia di sei anni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha implorato il gip di fargli vedere i due figli.Continua a leggere

Taranto : il legale si rifiuta di difendere l'uomo che ha gettato la figlia dal terzo piano : La bruttissima vicenda accaduta a Taranto domenica scorsa si fa ancora più chiara, e non mancano neanche i colpi di scena. Ieri sera infatti è arrivata la notizia che il legale che doveva difendere oggi in aula il 49enne che ha lanciato sua figlia dal terzo piano [VIDEO] e ferito l'altro figlio di 14 anni, si è rifiutato per ragioni personali e professionali di difendere il soggetto. L'interrogatorio di garanzia nei confronti dell'uomo è gia' ...

A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col ddl Pillon sarà peggio : E’ accaduto il 7 ottobre scorso a Taranto. Un uomo, Luigi Trovatello, si reca a casa della propria madre dove vivono i suoi figli, di 6 e di 14 anni, accoltella il figlio maggiore al collo eppoi afferra la più piccola e la scaraventa giù dal balcone del terzo piano. La bambina è in coma e lotta tra la vita e la morte. Tutto questo non è accaduto per caso, per raptus, per fatalità ma è accaduto perché qualcosa nel sistema di protezione dei ...

Taranto - gravissime le condizioni della bimba di 6 anni che il padre ha lanciato dal balcone : La piccola è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono ancora disperate: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e lesioni al torace estremamente gravi. Il fratello di 14 anni, accoltellato alla gola, recupererà in due settimane.Continua a leggere

Taranto - litiga con la moglie poi getta la figlia del balcone. Accoltellato anche un altro figlio : Dramma a Taranto nel rione periferico di Paolo VI. Un uomo, ubriaco, ha litigato violentemente con la moglie, poi ha afferrato la figlia piccola di tre anni e l’ha lanciata dal balcone della propria abitazione, una palazzina al terzo piano. L’uomo ha anche Accoltellato alla gola un altro figlio che ha meno di dieci anni. L’uomo è stato arrestato, l...

Importante convegno sulle Patologie Cardiache a Taranto sabato 29 settembre presso l’Aula Magna Giovanni Paolo II : Taranto. Si svolgerà sabato 29 settembre 2018 in Piazza Santa Rita (opera Master Clast) a Taranto, il convegno di introduzione al

Ilva - anche a Taranto plebiscito su accordo con ArcelorMittal : Roma, 13 set., askanews, - anche a Taranto è un plebiscito per l'accordo con ArcelorMittal. Al termine della consultazione 'i lavoratori del Gruppo Ilva, approvano a larghissima maggioranza con il 93% ...

Ilva : anche a Taranto vince il Sì all'accordo con Arcelor Mittal : Favorevoli il 94% dei voti, con percentuali in linea con quelle degli altri stabilimenti in tutto il paese - Dopo Corniglilano, Novi Ligure e Marghera, anche Taranto ha detto Sì all'accordo su Ilva ...

Di Maio non conosce il MArTA - il museo archeologico di Taranto : Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e vice premier, intervenendo in diretta al programma televisivo Cartabianca, ha affermato, sicuro: La citta' di Taranto non ha musei degni della Magna-Grecia. Una frase che ha lasciato senza parole esperti del settore e tarantini. Infatti, la Citta' dei due mari ospita il museo archeologico nazionale MArTA, eccellenza riconosciuta anche livello internazionale. Il grave errore [VIDEO] commesso da ...

Che cos’è il Museo Archeologico di Taranto - il museo della Magna Grecia “dimenticato” da Di Maio : Il MarTa - museo Archeologico di Taranto esiste dal 1887 ed è uno dei più importanti musei archeologici al mondo. Al suo interno reperti dal valore inestimabile come gli Ori di Taranto e non solo. Una storia di 131 anni finita nel calderone delle polemiche del giorno, dopo la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio da Bianca Berlinguer a "Cartabianca".Continua a leggere