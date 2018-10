' Tangenziale di Napoli | pedaggio per almeno altri 20 anni'

?Killer contromano in Tangenziale a Napoli - per i giudici il deejay sbagliò strada : «Il suo comportamento riveste livelli di sconsideratezza inimmaginabile» e «una qualsiasi benevola considerazione in termini di pena di fronte ad un così elevato livello di...

Travolge coppia di motociclisti in Tangenziale a Napoli e fugge : denunciato giovane imprenditore salernitano : Travolge una copppia di motociclisti sullo svincolo della Tangenziale e fugge. E' accaduto a Napoli lo scorso sabato 29 settembre. L'intervento degli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale ...

Tangenziale di Napoli - la guerra dei pedaggi : il Comune rivuole sei milioni : È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che...

Napoli - con targa bulgara non paga il pedaggio in Tangenziale per 1378 volte : multa di soli 295 euro : È passato sulla tangenziale di Napoli per quasi 1.400 volte senza pagare il pedaggio. La Polizia stradale di Fuorigrotta, a Napoli, ha individuato e multato uno dei titolari di una società di ...

Autoerotismo al volante in Tangenziale - denunciato un uomo a Napoli : Con la sua auto ha intercettato e inseguito una giovane donna per circa 7-8 chilometri allo scopo di compiere atti di Autoerotismo fissandola mentre guidava e mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. È successo ieri sulla tangenziale di Napoli dove la sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta ha identificato e denunciato un imprenditore di 40 anni, residente nel quartiere collinare della città.L'episodio ...

Tangenziale di Napoli - Pomicino risponde a de Magistris : 'Parole in libertà' : 'Parole in libertà che non meriterebbero neanche di essere commentate'. Così il presidente della Tangenziale di Napoli, l'ex ministro del Bilancio, Paolo Cirino Pomicino, commenta, quanto scritto in ...

Strage di Genova - tweet di de Magistris : «Rivedere la concessione della Tangenziale di Napoli» : «Revoca o drastica revisione delle vergognose concessioni di litorali, autostrade (Tangenziale di Napoli compresa, unica a pedaggio in Italia) e di beni comuni». Lo chiede il sindaco di...

