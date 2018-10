Taglio del rating e debito pubblico | torna l' ipotesi di una patrimoniale

Taglio del rating e crescita del debito pubblico : torna a galla l'ipotesi di una patrimoniale per i più ricchi : Il Taglio del rating potrebbe far tornare a galla l'ipotesi di una patrimoniale. Il tema viene affrontato oggi sul Fatto Quotidiano da Stefano Feltri. L'osservazione di Moody's sulle "famiglie ...

Boccia al governo dopo il Taglio del rating : "Correggere la manovra - servono più risorse sulla crescita" : Il declassamento del rating operato da Moody's sull'Italia getta ancora benzina sul fuoco sulla questione manovra. E a rovesciare le taniche è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'indomani del giudizio dell'agenzia chiede all'esecutivo di tornare sui suoi passi: "È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose - ha spiegato dal convegno dei Giovani imprenditori a ...

Moody's - Boccia dopo il Taglio del rating : "Ora cambiare la Manovra". Savona : "Nessun rischio default" : MILANO - Il taglio del rating di Moody's all'Italia surriscalda il dibattito intorno alla Manovra, già acceso dallo scontro interno alla Maggioranza di governo . A rivolgersi al governo all'indomani ...

Moody's - verdetto severo : Taglio del rating e Italia declassata a Baa3 : Moody's mette sotto accusa il Governo Conte e taglia il rating. L'Italia declassata a Baa3: l'economia non decollerà'. Il giudizio dell'Agenzia americana colloca così il nostroPaese appena al di

Goldman Sachs : già scontato dai mercati il Taglio del rating italiano di un gradino : Questo collocherebbere il debito pubblico su un percorso discendente e ridurebbe l'attuale vulnerabilità dell'economia italiana'. Il rating dell'Italia è attualmente 'Baa3' per Moody's , abbassatoi ...

Pd - Faraone : “Toninelli? Questo è un pazzo. O dice fesserie o è un criminale. Taglio vitalizi? Ennesima buffonata del M5s” : “Il ministro Toninelli? Questo è un pazzo, Questo è un uomo che non può fare il ministo della Repubblica”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Davide Faraone, commenta la denuncia del ministro delle Infrastrutture sul fatto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti”. Il politico dem spiega: “Un cittadino guarda al ministro delle Infrastrutture ...

Nemmeno un miracolo del Venerdì Santo può liberare Londra dalla Tagliola della Brexit : L'Ue ha dato la disponibilità ad un'intesa su una dichiarazione d'intenti politica, priva di valore legale, che spazi dalla politica estera comune a quella di difesa e alla cooperazione in tema di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il Taglio ai vitalizi è legge dello Stato (17 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il taglio ai vitalizi è legge di Stato. La manovra è l'Europa. Arrivano le scuse della Francia. Brasile, Bolsonaro ringrazia Salvini. (17 ottobre 2018).(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Anche il Senato dice sì al Taglio dei vitalizi. La festa del Movimento : «La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la buona politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini», ha ...

Vitalizi - via libera del Senato al Taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...

Vitalizi - arriva anche il via libera del Senato al Taglio dei privilegi : "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye Vitalizi anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Instagram l'approvazione della delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari. L'assegno verrà ricalcolato con il sistema contributivo."anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una ...

Taglio vitalizi - Senato : ok a delibera con 10 sì e un astenuto : "Bye bye vitalizi": i 5 Stelle festeggiano davanti al Senato - Con un doppio striscione con la scritta "56 milioni di euro risparmiati" e "bye bye vitalizi", i Senatori del Movimento 5 Stelle hanno ...

Taglio dei vitalizi - arriva l’ok del Senato. Esultanza 5 stelle : “ce l’abbiamo fatta” : Un altro passo in avanti sul Taglio agli sprechi della politica: dopo la Camera, anche Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul Taglio dei vitalizi. “La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto”. A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega). “Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. ...