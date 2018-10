Taekwondo | Greece Open 2018 | tre azzurri sul podio! Martina Corelli vince nei -49 kg

oasport

(Di domenica 21 ottobre 2018) L’Italia conquista tre podi aldi. Si tratta di un torneo di categoria G-1, che vista anche la concomitanza con il Grand Prix di Manchester, non presentava grandissimi nomi in gara, ma i risultati ottenuti daglisono comunque importanti in ottica ranking e per accumulare esperienza. In campo femminile arriva la bella vittoria di, che si impone nei -49 kg. La 18enne della Ederaha superato tre atlete greche, aprendo con la vittoria al Golden Point (9-7) con Chrysoula Theodosa, poi ha battuto 11-7 Romalea Mesyndianou e in finale ha sconfitto 6-5 Apostolia Tsantoukla. Terzo posto invece per Simone Crescenzi nei -63 kg. L’atleta del Centro Sportivo Esercito torna sul podio dopo l’Egypte lo fa grazie alle vittorie con gli ellenici Georgios Petropoulos (23-20) e Pavlos Liotsos (27-5). In semifinale l’azzurro si è dovuto però ...