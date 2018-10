Sulle cartelle Equitalia arrivano i super-sconti | aliquote dal 6 al 25% e sanatoria con

Così funzionerà lo sconto Sulle cartelle di Equitalia. “Solo per chi è in difficoltà” : Dalle prime righe del famigerato articolo 9 del Decreto fiscale il governo cancella tredici parole e Così annulla la possibilità di sanare tasse sugli immobili e attività finanziarie all’estero. Poi sparisce completamente il comma 9, quello che introduceva lo scudo sui reati penali ed in questo modo Di Maio e Salvini siglano la loro pace fiscale. I...