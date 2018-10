Successione Leuthard | Gerhard Pfister ribadisce rinuncia

Successione Leuthard : Elisabeth Schneider-Schneiter si candida : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Successione Doris Leuthard : PPD - ZG - nomina per CF Peter Hegglin

Successione Doris Leuthard : Daniel Fässler non si candida

Successione Leuthard : Hegglin candidato