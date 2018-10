Stanotte è prevista una “pioggia di meteore” | protagoniste le Orionidi | le stelle cadenti

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Durante la seconda metà del mese di ottobre sono le assolute: arrivano led’autunno, le, note con questo nome in quanto le scie luminose si aprono a ventaglio in una regione a Nord della seconda stella più luminosa della costellazione di Orione. Sono associate alla Cometa di Halley: per ammirare quest’ultima dovremo aspettare il 2061, quindi ciò che osserveremo sono i detriti della cometa, una scia di polvere cosmica che vagabonda per il Sistema Solare. Lo sciame si produce ogni anno nel momento in cui l’orbita terrestre incrocia la scia di polveri lasciata dal passaggio della cometa. Il radiante è individuabile a est nella costellazione di Orione, ai confini con i Gemelli. Il periodo più favorevole all’osservazione va dal 18 al 23 ottobre, ma il picco è previsto tra nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 ottobre con circa 10/30 ...