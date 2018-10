Spagna | 300 migranti assaltano il confine di Melilla

Ciclone subtropicale su Portogallo e Spagna/ Ultime notizie - Leslie perde forza ma 300.000 sono senza luce : Uragano Leslie investe il Portogallo. Ultime notizie, ora è tempesta tropicale, 15mila case senza luce e c'è il rischio che anche altre abitazioni possano subire lo stesso problema(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:41:00 GMT)

Oltre 300 migranti salvati da Spagna : ANSA, - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend Oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a ...

Spagna - oltre 300 feriti tra cui adolescenti. Crolla una passerella al Festival di Vigo (VIDEO) : oltre 300 feriti, almeno 5 in modo grave, tra cui due adolescenti, per il crollo di una passerella in legno ad un Festival a Vigo, in Spagna. Secondo la Bbc, la piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva all’esibizione di un artista rap durante “O Marisquino”, evento di due giorni in Galizia. Secondo testimoni oculari, citati dal quotidiano locale Faro de Vigo, la piattaforma di legno è Crollata durante la ...

Spagna - pontile cede durante un concerto rap : spettatori in mare e 300 feriti : L'incidente in Galizia nel corso dell'esibizione del cantante Rels B. Alcune persone ricoverate in gravi condizioni, la polizia esclude vittime

Spagna - panico al Festival della Musica - crolla pontile di legno : 300 feriti : Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della Musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in...

Spagna - cede passerella durante un concerto rap a Vigo : più di 300 feriti : Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in Spagna. Il sindaco della città della Galizia, Abel Caballero, ha confermato che non vi sono morti. Mentre il responsabile per la Sanità del governo locale, Jesús Vázquez Almuiña, ha precisato che delle 312 persone ricorse alle cure mediche sono nove quelle che ...