Sostegno | caso irrisolto che fa discutere | “così ci abituiamo ai diritti negati”

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ultime notizie 21/10 – Dopo più di cinque settimane dall’inizio delle attività didattiche in molte scuole d’Italia molti alunni non hanno il loro insegnante di. Una situazione, questa divenuta oramai drammatica e insostenibile. Il giovane sindacato Anief, porta alla ribalta il paradossaledi un alunno con gravi disabilità a cui ancora non gli è stato attribuito il proprio insegnante dinegato ad alunno sordo-cieco di Platì, interviene il Garante. Insorge Anief: quanti casi rimangono irrisolti? Tra gli almeno 80 mila casi dinegato agli alunni disabili vi sono anche allievi affetti da gravi patologie o menomazioni. Anche dinanzi a loro, l’inerzia della macchina amministrativa non fa sconti. Andando a produrre una lesione ancora più grave del diritto allo studio perpetrata nei confronti di un giovane in stato di estremo bisogno ...