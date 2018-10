Sono i giovani che accettano l'incentivo per lasciare l'Ilva. Già 300 transazioni : "In Ilva sinora abbiamo fatto molte transazioni di lavoratori che, accettando l'incentivo, hanno deciso di chiudere anticipatamente e volontariamente il rapporto di lavoro e confermo: ho visto passare più lavoratori giovani che prossimi alla pensione. La maggioranza dei casi riguarda persone di età media attorno ai 37/40 anni e questo è un elemento che fa pensare". Parla Biagio Prisciano, della Fim Cisl ...

In Nigeria 55 persone Sono morte in uno scontro tra giovani cristiani e musulmani in un mercato : Nella città di Kasuwan Magani, nel nord della Nigeria, 55 persone sono morte a causa di uno scontro tra giovani cristiani e giovani musulmani. Le violenze sono avvenute nel mercato della città e hanno avuto inizio con un diverbio tra alcuni The post In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra giovani cristiani e musulmani in un mercato appeared first on Il Post.

Perché nella grande organizzazione dei giovani europeisti non ci Sono italiani? : "La seconda constatazione è che il nostro movimento non fa parte di nessuna organizzazione politica di giovani europei. Non siamo parte del Lymec, ossia dei giovani liberali dell'Alde, né dell'Yde, i ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi mettono paura alle russe ma Sono d’argento : Erano abituate a dominare Maria Voronina e Marila Bocharova ma sulla sabbia olimpica di Buenos Aires le campionesse di tutto hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio nella finale che consegna loro un fantastico Triplete d’oro dopo Europei e Mondiali contro le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi, battute con un doppio 21-19. Partita emozionante, a tratti anche spettacolare con le azzurre che a più riprese ...

Povertà - rapporto Caritas 2018 : “Nel 2017 in 200mila si Sono rivolti a noi - molti i giovani. Al Nord e al Centro più stranieri” : In Italia c’è un “esercito di poveri” e “la Povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età“. È il quadro tracciato da Caritas Italiana nel rapporto 2018 su Povertà e politiche di contrasto. “Come cristiani abbiamo qualche difficoltà a pensare che si possa abolire la Povertà“, ha rilevato il direttore don Francesco Soddu nel corso della presentazione del rapporto. Il numero dei poveri assoluti – ...

Cresce un 'esercito di poveri' e Sono sempre più giovani : Roma, 17 ott., askanews, - Cresce in Italia un 'esercito di poveri', e 'la povertà tende ad aumentare al diminuire dell'età'. E' quanto emerge dal Rapporto Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche ...

La Sicilia e i giovani Sono stati abbandonati : di Paolo Puccia I giovani in Italia sono stati abbandonati e volendo avere un approccio scientifico al problema, c’è da mettersi le mani ai capelli. Dopo aver letto l’ennesimo La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2018 dell’istituto Giuseppe Toniolo (ed. il Mulino) mi sono reso conto come io e i miei coetanei, per non parlare dei più giovani ancora, abbiamo regalato il nostro futuro alla mutevole situazione ...

Millennials e Gen Z a confronto sulla moda green : Andretta - PwC - : «I giovani Sono attenti alla sostenibilità : mettetela sull'etichetta» : ... partner, specializzata nel settore Retail & Consumer, al Milano Fashion Global Summit 2018 , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Si tratta del terzo ...

Mara Maionchi va a lezione in tv : "Imparo dai giovani - Sono maestri di comunicazione" : "Mara impara - la nuova musica italiana", lo show su Sky Uno da una sua idea: «Sciocco vincolarsi al passato». Su X Factor: «Asia è stata una compagna capace, anche Lodo farà bene».

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : dopo il primo giro sia Alessia Nobilio che Andrea Romano Sono al comando : Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 ...

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Le parole di Alessio Crociani dopo la conquista del bronzo : “Sono queste le gare che mi piacciono” : E’ arrivata una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal Triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile è salito sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, è andato in fuga nella frazione di ciclismo e poi ha difeso la medaglia nella corsa. Ecco le parole a caldo rilasciate al sito federale dal nostro giovane triatleta:“Oggi è ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie : ci Sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Papa Francesco : incontro con i giovani - 'oggi Sono un po' di moda i populismi' - che Sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...