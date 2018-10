Smog | torna l’allarme per i riscaldamenti | “incentivare nuovi impianti sostenibili è

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

Smog - Torino : ”Da lunedì tornano le misure di antiquinamento per i veicoli” : tornano le misure antiSmog decise a livello di bacino padano da Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e dalle principali città con il ministero per l’Ambiente e fatte proprie con delibera di ciascuna giunta regionale. In Piemonte, per agevolare agli operatori commerciali il ministero per l’Ambiente metterà a disposizione nelle prossime settimane, in compartecipazione con la Regione, finanziamenti dedicati al ricambio dei mezzi ...