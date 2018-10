Smettere di fumare | scoperto il farmaco che elimina la dipendenza e gli effetti

Smettere di fumare? In arrivo il vaccino in grado di indebolire la dipendenza da nicotina : Vaccinarsi per Smettere di fumare? Potrebbe diventare una realtà. Un vaccino terapeutico contro la dipendenza da nicotina è stato testato con successo su delle cavie. In sostanza si tratta di una “forbice molecolare“, ovvero un enzima che spezza la nicotina nel sangue prima che questa raggiunga il cervello, indebolendo di fatto la dipendenza e il rischio di ricadute in caso di ex fumatori. A sviluppare il vaccino è stato Olivier ...

Smettere di fumare : un ‘test’ definitivo per dire addio alle sigarette : Un test del sangue o sulla saliva per ‘cronometrare’ il metabolismo potrebbe aiutare a individuare la strategia più adatta quando si vuole Smettere di fumare. Gli individui con un metabolismo della nicotina più rapido hanno infatti un minor rischio di dipendenza rispetto ai fumatori con metabolismo più lento, nonostante le abitudini al fumo siano simili. Lo suggerisce il primo studio italiano sulla correlazione fra la velocità del ...

Smettere di fumare in relazione al proprio metabolismo : la soluzione in un nuovo test : Per riuscire a Smettere di fumare potrebbe arrivare un nuovo test, praticato sulla saliva o sul sangue, capace di individuare il circolo metabolico che avviene nel nostro organism, in seguito all’assunzione della nicotina. Si tratta di un recente studio condotto all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, basato sull’osservazione approfondita di un centinaio di fumatori e che ha messo in relazione la loro dipendenza con il processo ...

Salute : Smettere di fumare riduce l’infiammazione - ma solo dopo diversi anni : Uno studio condotto su oltre 3.000 fumatori ha rilevato che smettere di fumare ha un effetto favorevole nel ridurre i valori della proteina-C reattiva (PCR), un importante marcatore di infiammazione: il vantaggio non è però evidente a breve termine, ma solo dopo diversi anni dalla cessazione del fumo. La ricerca, pubblicata su Scientific Reports, è stata condotta da specialisti della Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori ...